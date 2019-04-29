Задержанный в Стамбуле агент спецслужб ОАЭ покончил с собой

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Стамбуле ранее сотрудник спецслужб ОАЭ покончил с собой. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что он покончил с собой в тюрьме Силиври в Стамбуле.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Отметим, что 19 апреля в Стамбуле были задержаны два агента Объединённых Арабских Эмиратов.

Сообщается, что задержанные агенты принимали активное участие в убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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