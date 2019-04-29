Задержанный в Стамбуле агент спецслужб ОАЭ покончил с собой

29 апреля 2019 10:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Стамбуле ранее сотрудник спецслужб ОАЭ покончил с собой. Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что он покончил с собой в тюрьме Силиври в Стамбуле.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Отметим, что 19 апреля в Стамбуле были задержаны два агента Объединённых Арабских Эмиратов.

Сообщается, что задержанные агенты принимали активное участие в убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции эвакуированы жители свыше 30 зданий
Турция 27 апреля 09:21
ОАЭ подписали с Китаем две сделки на 3,4 миллиарда долларов
Арабские страны 27 апреля 03:40
Профсоюзам Турции запретили первомайский митинг на Таксиме
Турция 26 апреля 10:28
В ОАЭ здания окрасили в цвета флага Шри-Ланки
Другие страны 26 апреля 05:40
В Стамбуле обрушилась опорная стена – есть пострадавшие
Турция 23 апреля 14:53
В Стамбуле задержаны два агента спецслужб ОАЭ
Турция 19 апреля 16:30
Лента новостей
Глава Еврокомиссии не видит угрозы выхода Польши из ЕС
В мире 11:36
ЕС помогает Азербайджану повысить прозрачность в финансовой сфере
Бизнес 11:29
Более 40% депутатов в парламенте Финляндии избраны впервые
В мире 11:27
Прогноз: цены на Brent будут быстро падать
Финансы 11:26
Мальчику, покусанному собакой в Баку, сняли швы, вакцинация продолжается - врач (ФОТО)
Общество 11:23
В январе–феврале 2019 года Казахстан и Узбекистан увеличили товарооборот почти на 17%
Бизнес 11:14
John Deere нацелен на расширение ассортимента поставляемой в Туркменистан агротехники
Бизнес 11:13
Эксперт: Азербайджан сможет выйти на мировой рынок с новыми продуктами (ВИДЕО)
Бизнес 11:13
Казахстан опубликовал данные по прямым иностранным инвестициям в горнодобывающую промышленность
Бизнес 11:01