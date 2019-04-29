В Анкаре задержаны террористы ИГ планирующее теракты

29 апреля 2019 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре задержаны 22 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ), планировавших теракты во время первомайских митингов. Об этом в понедельник пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что среди задержанных 17 являются гражданами Ирака, а остальные -гражданами Сирии.

Согласно данным СМИ, в рамках обысков, проведенных в квартирах задержанных террористов, обнаружено огнестрельное оружие, а также взрывчатые вещества.

Отметим, что сегодня на северо-востоке Турции в провинции Трабзон задержаны пять боевиков ИГ.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции были проведены крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии. В рамках операции были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан так называемый «министр здравоохранения» ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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