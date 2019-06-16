Эрдоган надеется, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем

16 июня 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил страну-организатора и всех участников V саммита глав государств и правительств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом, как передает Trend, турецкий лидер написал у себя в микроблоге в Twitter.

Эрдоган также прокомментировал итоги своего визита в Таджикистан, где принял участие на саммите.

"В ходе выступления на саммите я привлек внимание к отсутствию порядка как в региональной, так и в мировой политике. Турция стремится к вкладу в мир, стабильность и повышение благосостояния в регионе", - написал турецкий лидер.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем.

Президент Турции также отметил, что в рамках визита провел двусторонние встречи с президентами Ирана и Узбекистана, эмиром Катара и председателем КНР.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции обезвредили восемь боевиков
Турция 11:31
Турция желает развивать отношения со всеми регионами мира - Эрдоган
Турция 07:42
Эмомали Рахмон встретился с лидерами Турции и Катара
Таджикистан 07:25
ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака более 50 террористов
Турция 06:31
В Турции произошло ДТП: есть погибшие и раненые
Турция 00:38
Стоимость проекта TANAP может снизиться еще больше (Эксклюзив)
Энергетика 15 июня 14:15
Лента новостей
На юго-востоке Франции из-за непогоды пострадали 10 человек
Европа 12:04
В Турции обезвредили восемь боевиков
Турция 11:31
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля
Энергетика 11:27
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 11:16
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Другие страны 10:54
В Азербайджане свыше 32 тыс. учеников сдают выпускные экзамены
Общество 10:42
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 10:27
Боксер Фьюри победил Шварца в первом бою после ничьей с Уайлдером
Спорт 10:09
Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех
Россия 09:43