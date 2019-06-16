Эрдоган надеется, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил страну-организатора и всех участников V саммита глав государств и правительств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Об этом, как передает Trend, турецкий лидер написал у себя в микроблоге в Twitter.

Эрдоган также прокомментировал итоги своего визита в Таджикистан, где принял участие на саммите.

"В ходе выступления на саммите я привлек внимание к отсутствию порядка как в региональной, так и в мировой политике. Турция стремится к вкладу в мир, стабильность и повышение благосостояния в регионе", - написал турецкий лидер.

Глава турецкого государства выразил надежду на то, что СВМДА сможет стать площадкой для совместных шагов по устранению проблем.

Президент Турции также отметил, что в рамках визита провел двусторонние встречи с президентами Ирана и Узбекистана, эмиром Катара и председателем КНР.

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