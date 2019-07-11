Турция закрыла Дарданеллы для международного судоходства

11 июля 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция второй раз за неделю закрыла пролив Дарданеллы для международного судоходства. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В связи с густым туманом в проливе пролив был закрыт для международного судоходства сегодня в 08:00 по местному времени.

Отметим, что в последний раз пролив закрывался для движения международных судов 23 февраля. Это также было связано с густым туманом, в результате чего видимость упала ниже 10 метров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обнародовано количество и разновидность судов прошедших через пролив Дарданеллы
Энергетика 15 мая 11:18
Турция второй раз за неделю закрыла Дарданеллы для международного судоходства
Турция 23 февраля 11:28
Турция закрыла Дарданеллы для международного судоходства
Турция 21 февраля 10:26
Турция закрыла пролив Дарданеллы
Турция 23 января 11:16
Пролив Дарданеллы закрыт для судоходства на неопределенный срок
Турция 1 ноября 2018 12:25
Пролив Дарданеллы закрыт для судоходства на неопределенный срок
Турция 8 мая 2018 09:56
Лента новостей
Госагентство Азербайджана готовится к внедрению обязательного медицинского страхования
Экономика 11:14
Правительство Индии рассказало парламенту о переговорах с США по поводу С-400
Другие страны 11:11
Узбекистан первым в СНГ будет производить бумагу из камня
Бизнес 11:01
Британская OEG Offshore обеспечила контракты на 2 млн фунтов стерлингов в Каспийском регионе
Энергетика 10:56
Новруз Мамедов: Благодаря инициативе, воле и решительности Гейдара Алиева в 70-х годах сформировалась экономическая основа будущей независимости Азербайджана
Политика 10:53
В Пакистане в результате ДТП с автобусом погибли 13 человек
Другие страны 10:49
Грузия и Чехия наметили реализацию нового экологического проекта
Финансы 10:48
Новруз Мамедов: В 2019 году самофинансируются 34 города и районов Азербайджана
Политика 10:43
IFC продолжит поддерживать развитие экономики Азербайджана
Бизнес 10:31