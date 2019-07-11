Турция закрыла Дарданеллы для международного судоходства

БАКУ /Trend/ - Турция второй раз за неделю закрыла пролив Дарданеллы для международного судоходства. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В связи с густым туманом в проливе пролив был закрыт для международного судоходства сегодня в 08:00 по местному времени.

Отметим, что в последний раз пролив закрывался для движения международных судов 23 февраля. Это также было связано с густым туманом, в результате чего видимость упала ниже 10 метров.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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