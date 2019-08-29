Турция не допустит затягивания процесса создания зоны безопасности в Сирии - Эрдоган

29 августа 2019 05:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не допустит затягивания процесса создания зоны безопасности на севере Сирии.

Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наше соглашение с США по очистке восточной части Евфрата от PYD-YPG и созданию безопасной зоны является шагом в этом направлении. Cоздан совместный оперативный центр, и вскоре начнется совместное патрулирование. Мы не допустим того, чтобы процесс затягивался, как это происходит с Манбиджем. Он должен двигаться быстро", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также добавил, что в данный момент персонал, бронетехника Турции находится на границе.

"Мы в полной готовности действовать в любую минуту. Для нас там нет проблем", - сказал Эрдоган.

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