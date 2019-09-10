В июле свыше 5 млн туристов прибыли в Турцию воздушным транспортом

БАКУ /Trend/ - Из 6,6 миллиона туристов, посетивших Турцию в июле текущего года, 5,1 миллиона человек прибыли воздушным транспортом, что составляет 78,03 процента от общего числа туристов.

Об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

В июле 2019 года 200,6 тысячи туристов прибыли морским транспортом, что составляет 3,03 процента от общего числа, сказали в министерстве.

Согласно информации, 1,2 миллиона туристов прибыли в Турцию автомобильным и железнодорожным транспортом.

В ведомстве отметили, что в июле 2019 года воздушным транспортом в турецкую провинцию Анталья прибыли 2,4 миллиона, в Стамбул – 1,6 миллиона туристов.



"В январе-июле 2019 года в Турцию воздушным транспортом прибыли 19,066 миллиона туристов, что составляет 77,21 процента от их общего числа", - сказали в министерстве.

Отметим что, что в июле 2019 года Турцию посетили 6,617 миллиона туристов, что на 16,67 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,5 миллиона, Стамбул - 1,6 миллиона туристов.

Согласно информации, в январе-июле 2019 года Турцию посетили 24,6 миллиона туристов, что на 14,11 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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