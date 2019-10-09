Генсек ООН выразил обеспокоенность событиями в Сирии на фоне операции Турции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией в северо-восточной Сирии, где проводит военную операцию Турция. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генсек ООН глубоко обеспокоен недавними событиями в северо-восточной Сирии. Все военные операции должны осуществляться в соответствии с Уставом ООН и нормами международного гуманитарного права, следует обеспечить безопасность гражданских лиц и гражданской инфраструктуры", - сказал он.

"Генсек ООН подчеркивает, что у конфликта в Сирии нет военного решения, лишь инклюзивный и заслуживающий доверия политический процесс, согласно резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 2254, позволит обеспечить урегулирование на долгосрочной основе", - добавил Хак. Он напомнил, что, как ранее подчеркивалось в СБ ООН, "при любом решении должны быть соблюдены суверенитет и территориальная целостность Сирии".

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в преддверии начала новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Отметим, что ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», - сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

18 сентября глава турецкого государства заявил, что у США есть две недели для создания зоны безопасности на севере Сирии.

По словам президента Турции, если США не выполнят своих обещаний и обязательств, то Анкара будет действовать в этом вопросе самостоятельно.

Отметим, что седьмого августа Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операцией под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

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