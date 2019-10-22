Эрдоган заявил о том, что Турция и РФ будут осуществлять совместное патрулирование в Сирии

Военные Турции и России будут проводить совместное патрулирование на севере Сирии. Об этом сообщил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение 150 часов отряды YPG/PYD выйдут за пределы 30-километровой зоны. Отсчет этого времени начнется завтра в 12:00. После отведенных 150 часов начнется турецко-российское патрулирование к западу и востоку от места проведения операции "Источник мира", - заявил Эрдоган.

По его словам, совместное патрулирование будет осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.

Эрдоган также сообщил, что отряды YPG/PYD будут выведены из сирийских городов Телль-Рифаат и Манбидж на севере республики.

"Террористы из СНС покинут Телль-Рифаат и Манбидж. Они выйдут за пределы 30-километровой зоны от нашей границы", - отметил Эрдоган.

Между тем министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также сообщил, что совместное патрулирование турецких и российских военных на севере Сирии не затронет населенный пункт Камышлы.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

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