Эрдоган считает, что Турция и США могут вместе искоренить ИГ в Сирии

14 ноября 2019 03:54 (UTC+04:00)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что Анкара и Вашингтон могут вместе бороться в Сирии с террористической группировкой ИГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне

По его словам, "определенные круги, симпатизирующие террористам РПК (Рабочей партии Курдистана), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и дают дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном". Он добавил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных Турции районов Сирии содержатся около 2,2 тысячи боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных боевиков ИГ и членов их семей в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган: Турция приобретет ЗРК Patriot, если от США поступит выгодное предложение
Турция 02:53
В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие
Турция 02:05
Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400
США 01:54
Силы PYD/YPG в Сирии являются террористами - Эрдоган
Турция 01:35
Глава минфина Турции назвал плодотворной встречу между турецкой и американской делегациями
Турция 00:37
Трамп заявил, что у него с Эрдоганом давно сложились хорошие дружеские отношения
США 13 ноября 23:32
Лента новостей
Премьер Индии призвал БРИКС активизировать торговое и инвестиционное партнерство
В мире 03:20
Туск считает, что Великобритания станет аутсайдером после Brexit
Европа 03:04
Эрдоган: Турция приобретет ЗРК Patriot, если от США поступит выгодное предложение
Турция 02:53
В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса
Другие страны 02:21
В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие
Турция 02:05
Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400
США 01:54
Ибрагимович объявил об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси"
Спорт 01:39
Силы PYD/YPG в Сирии являются террористами - Эрдоган
Турция 01:35
Полиция не пустила членов партии Эво Моралеса в парламент Боливии
Другие страны 01:15