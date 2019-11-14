Эрдоган считает, что Турция и США могут вместе искоренить ИГ в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в США, что Анкара и Вашингтон могут вместе бороться в Сирии с террористической группировкой ИГ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Турция полна решимости открыть новую страницу в отношениях с США. Мы можем приложить усилия для полного искоренения угрозы ИГ. Наши страны должны способствовать миру и стабильности в Сирии", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне

По его словам, "определенные круги, симпатизирующие террористам РПК (Рабочей партии Курдистана), обеспокоены турецко-американскими договоренностями по Сирии и дают дезинформацию по операции "Источник мира", пытаясь вбить клин в диалог между Анкарой и Вашингтоном". Он добавил, что в тюрьмах Турции и подконтрольных Турции районов Сирии содержатся около 2,2 тысячи боевиков ИГ, при этом силы безопасности Турции задержали 287 человек, бежавших из лагерей для пленных боевиков ИГ и членов их семей в Сирии.

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