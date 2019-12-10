Подписано соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме Турции

Компания "Аккую Нуклеар", реализующая проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, и Акционерное общество по передаче электроэнергии Турции TEIAS подписали в понедельник соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме республики. Об этом говорится в распространенном в понедельник госкорпорацией "Росатом" заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева и заместитель генерального директора Акционерного общества по передаче электроэнергии Турции TEIAS Мурат Токат вместе с главой департамента тарификации и клиентского обслуживания TEIAS Нурханом Озаном подписали Соглашение о подключении АЭС "Аккую" к энергосистеме Турецкой Республики. Cоглашение позволит АО "Аккую Нуклеар" и TEIAS вести полномасштабную работу по созданию схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", включающей в себя шесть высоковольтных линий электропередачи для подключения АЭС "Аккую" к системе электроснабжения Турции", - отмечается в коммюнике.

В Росатоме подчеркнули, что в рамках соглашения электроэнергия, вырабатываемая АЭС "Аккую", будет передаваться с распределительного устройства АЭС "Аккую" по линиям электропередачи с напряжением 400 кВ на шесть трансформаторных подстанций, являющихся частью единой энергосистемы Турции. Общая протяженность высоковольтных линий, которые будут сооружены в рамках создания схемы выдачи мощности АЭС "Аккую", превысит 1000 км, что позволяет говорить о создании самой мощной и разветвленной системе выдачи мощности в стране.

АЭС "Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

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