В Турции отравились едой более 100 школьников – СМИ

12 декабря 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, госпитализированы 103 школьника. Состояние шестерых из них критическое.

Ранее, 27 ноября, в провинции Сакарья пищей отравился 141 школьник.

4 ноября в Стамбуле было также зафиксировано массовое пищевое отравление. Были госпитализированы 44 человека. Причиной стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции отравились едой более 100 школьников – СМИ
Турция 27 ноября 11:31
В Стамбуле зафиксировано массовое пищевое отравление
В мире 4 ноября 13:05
В Турции зафиксировано массовое отравление
Турция 8 апреля 10:19
В Турции зафиксировано массовое отравления среди школьников
Турция 20 февраля 13:59
Массовое отравление в здании суда в Турции
Турция 4 февраля 15:57
В здании прокуратуры одной из провинций Турции произошло массовое отравление
Турция 11 октября 2018 13:10
Лента новостей
Сергей Марков: Гейдар Алиев обеспечил стабильность и создал прочную основу современного Азербайджана
Политика 12:17
На Азербайджан приходится более 77 % стоимости импорта сырой нефти в Украину
Энергетика 12:16
Из Турции в Туркменистан было осуществлено свыше 11 тысяч грузоперевозок
Турция 12:13
Узбекистан может увеличить экспорт плодоовощной продукции в Иран
Бизнес 12:09
Грузоперевозки из Турции в Узбекистан выросли на более чем 20%
Турция 12:06
Узбекистан обязал майнеров платить за энергию в 3 раза больше
Энергетика 12:04
В Бангладеш более десяти человек погибли при пожаре на фабрике
Другие страны 12:01
ОПЕК ожидает снижения добычи нефти в Азербайджане
Энергетика 12:00
В Британии начались внеочередные выборы в парламент
Европа 12:00