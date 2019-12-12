В Турции отравились едой более 100 школьников – СМИ

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чорум произошло массовое пищевое отравление школьников, сообщает Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, госпитализированы 103 школьника. Состояние шестерых из них критическое.

Ранее, 27 ноября, в провинции Сакарья пищей отравился 141 школьник.

4 ноября в Стамбуле было также зафиксировано массовое пищевое отравление. Были госпитализированы 44 человека. Причиной стало употребление в пищу зелени, напоминающей шпинат, которая продавалась на рынках.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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