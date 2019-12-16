Армения совершила геноцид в Ходжалы - авторитетное турецкое издание

БАКУ /Trend/ - Армения совершила геноцид в Ходжалы, пишет колумнист влиятельной турецкой газеты «TÜRKİYE GAZETESİ» Мерйем Айбике Синан.

«Именно Армения захватила азербайджанские территории и несет ответственность за гибель мирного населения. Именно оккупация азербайджанских территорий привела к тому, что миллионы мирных азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома», - пишет она.

По словам автора, бесспорно, в этом вопросе Армения действует не одна, и у нее есть пособники и опекуны.

Мерйем Айбике Синан отмечает, что человечество до сих пор не сталкивалось с геноцидом, подобным тому, что был совершен в Ходжалы: «Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, 1000 мирных жителей разного возраста стали инвалидами в результате полученных пулевых ранений. Были убиты 106 женщин, 63 малолетних ребенка, 70 стариков, восемь семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из родителей. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 из них до сих пор ничего не известно», - говорится в статье.

Автор выражает сожаление в связи с тем, что сегодня Турция не так активна в вопросе урегулирования нагорно–карабахской проблемы, как в решении сирийского кризиса.

Мерйем Айбике Синан также отмечает, что несмотря на то, что армяне, без проблем жившие на турецких землях, пролили кровь безвинных людей, они продолжают выдавать себя за пострадавших: "К большому сожалению, турецкая диаспора не так влиятельна в США и странах ЕС. Как только отношения Турции и США ухудшились, маленькая "безобидная" Армения представила в Конгресс вопрос о так называемом "геноциде армян".

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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