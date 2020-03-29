Число заразившихся коронавирусом в Турции за сутки выросло более чем на 1,8 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом нового вида в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 1,8 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные, которые привел в воскресенье министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"За последние 24 часа было сделано 9 982 тестов и зарегистрировано 1 815 новых случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 23 больных. Теперь общее число умерших достигло 131, а больных - 9 217", - написал министр на своей странице в "Твиттере". По словам Коджи, общее число пациентов, которые выздоровели от болезни, вызываемой коронавирусом, составляет 105 человек.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано свыше 30 тыс. смертельных исходов.