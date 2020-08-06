В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 220 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 14 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 798.

Об этом, как передает в четверг Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 237 265, за прошедшие 24 часа 1 153 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 220 546.