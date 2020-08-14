В Турции за сутки от коронавируса выздоровели 923 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 22 человека, общее число жертв заболевания достигло 5 934.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 246 861, за прошедшие 24 часа 1 226 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 923, общее число выздоровевших достигло 228 980.
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