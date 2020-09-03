В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Муш произошло землетрясение магнитудой 3,7.
Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки были в 01:08 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Коркут.
Очаг землетрясения залегал на глубине 11,37 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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