Свыше 10 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 193 человека, общее число жертв заболевания достигло 21 295.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 241 912 за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 9 877 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 10 102 человека, общее число выздоровевших достигло 2 136 534.