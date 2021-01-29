В 17 городах Турции выявлены случаи заражения "британским" штаммом коронавируса - минздрав

БАКУ /Trend/ - Случаи заражения "британским" штаммом коронавируса выявлены в 17 городах Турции.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Министр отметил, что число случаев заражения этим вариантом коронавируса среди граждан страны увеличилось до 128.

"Мы должны проявлять осторожность в связи с угрозой мутации. Одним из факторов увеличения числа случаев заболевания в Европе является мутировавший вариант вируса", - сказал Коджа.