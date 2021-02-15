В Турции рассказали о темах переговоров Чавушоглу и Блинкена

Турция 15 февраля 2021 22:06 (UTC+04:00)
В Турции рассказали о темах переговоров Чавушоглу и Блинкена

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник провели первые телефонные переговоры после вступления второго в должность, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Были достигнуты договоренности о развитии открытого и искреннего диалога с новой администрацией США на основе взаимного уважения. Были обсуждены все аспекты двусторонних отношений, а также некоторые региональные вопросы, в том числе FETO, РПК, борьбу с терроризмом, С-400, Сирию, Восточное Средиземноморье", - сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Чавушоглу также выразил недовольство недавними заявлениями США.

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