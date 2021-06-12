Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции

Турция 12 июня 2021 14:33 (UTC+04:00)
Порты Турции перевалили более 5 млн тонн грузов из Греции
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