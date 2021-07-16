Стамбул примет финал Лиги чемпионов по футболу 2023 года вместо Мюнхена

Финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдет в Стамбуле вместо Мюнхена. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 должен был пройти на Олимпийском стадионе в Стамбуле, однако из-за роста числа заболевших коронавирусом был перенесен в Порту.