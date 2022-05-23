Глава МИД Турции посетит Палестину и Израиль

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках предстоящих визитов в Палестину и Израиль 24-25 мая проведет встречи с главами МИД этих стран, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в МИД Турции, Чавушоглу во вторник, 24 мая посетит Палестину, где примет участие во втором заседании Совместного комитета министров иностранных дел Турции и Палестины. Эта структура была создана в 2010 году.

Запланирована также двусторонняя встреча с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики, а также встреча с президентом Махмудом Аббасом.

Чавушоглу 25 мая отправится в Израиль, где встретится с министром иностранных дел Яиром Лапидом. Переговоры пройдут в двустороннем и расширенном форматах.

Планируется обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня, а также двусторонним отношениям.