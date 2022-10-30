Минобороны Турции о приостановке РФ участия в "зерновой сделке"

Министерство национальной обороны Турции выступило с заявлением в связи с решением России приостановить свое участие в "зерновой сделке", передает в субботу Trend со ссылкой на "Анадолу".

В ведомстве отметили, что Москва уведомила ООН и власти Турции, что "зерновая инициатива" временно остановлена "​​из-за обстрелов в Севастополе".

Согласно сообщению, российский персонал Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по-прежнему находится центре.

"В данный период выходов судов из портов Украины не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить инспектирование судов с зерном, ожидающих в порту Стамбула", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар и другие должностные лица осуществляют контакты с соответствующими сторонами с целью урегулирования проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы.

"В ходе этих встреч до сведения сторон доводится важность продолжения данной инициативы, которая доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы на основе доброй воли и диалога. Также указывается на необходимость избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение функционирования механизма", - сказано в коммюнике.

В ведомстве заверили, что Анкара продолжит вносить свой вклад в обеспечение мира и доступа к гуманитарной помощи в регионе.

В Минобороны сообщили, что до сегодняшнего дня благодаря работе СКЦ из украинских портов в нуждающиеся страны было успешно отправлено 9,3 млн тонн зерна.