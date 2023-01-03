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«Стамбульский аэропорт» признан самым загруженным в Европе в 2022 году

Турция Материалы 3 января 2023 07:24 (UTC +04:00)
«Стамбульский аэропорт» признан самым загруженным в Европе в 2022 году

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«Стамбульский аэропорт» признан самой загруженной воздушной гаванью Европы 2022 года.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорят показатели Европейского оператора воздушного сообщения Eurocontrol, согласно отчету которого из крупнейшего аэропорта Турции в прошлом году совершено в среднем 1156 рейсов за сутки. Далее следуют аэропорты Амстердама (1140), Парижа (1122), Франкфурта (1048) и Лондона (1042).

При этом «Стамбульский аэропорт» единственным в Европе достиг показателей предпандемийного периода.

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