Турция наращивает добычу газа в Черном море

БАКУ /Trend/ - Объем добычи природного газа на месторождении Сакарья в турецком секторе Черного моря достиг 5,5 млн кубометров в сутки.

Как передает Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По его словам, имеющиеся объемы добычи позволяют обеспечивать голубым топливом 2,4 млн абонентов.

«Резервы Черного моря велики. В работах задействованы три буровых судна Турции – Fatih, Yavuz и Kanuni. Наша цель – повысить производство газа и уже к августу выйти на показатель 6 млн кубометров в сутки, а к 2025 году – 10 млн кубометров», - сказал турецкий министр.

Байрактар отметил, что приоритетными с точки зрения месторождений представляются западные районы Черного моря. «Планируем начать бурение у берегов провинций Кастамону, Сакарья, Синоп и Ризе», - проинформировал глава Минэнерго.

Министр также привлек внимание к значимости использования мирного атома для энергобезопасности Турции. «В течение текущего года начнется тестирование первого из четырех реакторов АЭС «Аккую». Реакторы будут вводиться в строй поэтапно – каждый год по одному. Тем самым «Аккую» выйдет на полную мощность в 2028 году, что позволит покрыть 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии и снизить импорт газа на 7 млрд кубометров в год», - констатировал он.