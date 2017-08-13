В районе Шарлоттсвилля потерпел крушение полицейский вертолет

13 августа 2017 01:48 (UTC+04:00)

Полицейский вертолет потерпел в субботу крушение в районе города Шарлоттсвилль в США, где два дня продолжаются столкновения ультраправых и их противников, передает РИА Новости.

По информации издания Daily Progress, вертолет, который принадлежал полиции штата Виргиния, упал в лес в нескольких километрах к западу от Шарлоттсвилля в районе Birdwood Golf Course. Информации о пострадавших пока нет.

На видеозаписях очевидцев видно, как над деревьями поднимается густой черный дым, однако самого вертолета не видно.

В настоящее время в районе Шарлоттсвилля стоит ясная погода.

Сторонники ультраправых протестовали против планов властей убрать из "Парка эмансипации" памятник генералу Армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. В начавшихся столкновениях пострадали 15 человек. Кроме того, неизвестный въехал на автомобиле в противников акции, один погиб, 19 пострадали.

Azernews Newspaper
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