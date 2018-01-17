Американский сенатор сравнил Трампа со Сталиным

17 января 2018 22:18 (UTC+04:00)

Американский сенатор-республиканец Джефф Флейк сравнил президента США Дональда Трампа с советским вождем Иосифом Сталиным, причиной такой аналогии стало использование Трампом термина "враг народа" в отношении американских СМИ, передает РИА Новости.

Трамп в прошлом уже называл ряд СМИ "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа" ("the enemy of the people"). Подавляющее большинство СМИ США на президентских выборах 2016 года поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.

По словам республиканца, которые приводит Yahoo News, "фраза "враг народа" была так наполнена злобой, что даже (советский лидер) Никита Хрущев запретил ее использование после смерти Сталина".

Кроме того, Флейк считает, что используя термин "лживые новости" (fake news), Трамп пытается уйти от объективной реальности. По его словам, этот термин "диктаторы современности" вновь используют для борьбы с несогласными.

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