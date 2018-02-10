В Калифорнии кортеж премьер-министра Канады попал в аварию

10 февраля 2018 10:40 (UTC+04:00)

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо в ночь на субботу попал в аварию в американской Калифорнии, сам Трюдо не пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал KABC TV.

По данным телеканала, Трюдо был в президентской библиотеке Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где выступал с речью.

После мероприятия в шести километрах от библиотеки водитель Toyota столкнулся с мотоциклом, сопровождающим машину канадского премьер-министра. Отмечается, что сам автомобиль, в котором ехал Трюдо, не столкнулся с другими машинами.

Водителя мотоцикла и пассажиров автомобиля доставили в больницу.

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Azernews Newspaper
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