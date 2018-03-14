Прокуратура Флориды требует казнить подростка, застрелившего 17 человек

14 марта 2018 05:53 (UTC+04:00)

Сторона обвинения требует смертной казни для подростка, обвиняемого в убийстве 17 человек в школе во Флориде, сообщает телеканал Fox news, передает РИА Новости.

Ранее адвокаты подростка заявляли, что он может признать вину, если обвинение не будет требовать смертной казни. Между тем, отмечает телеканал, пока неизвестно, достигли стороны какого-либо соглашения или нет. Ожидается, что следующее заседание по делу о массовом убийстве во Флориде состоится 14 марта.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Полиция заявила, что Круз признался в содеянном. На прошлой неделе суд выдвинул против Круза обвинения в предумышленном убийстве 17 человек и покушении на убийство еще 17 человек.

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