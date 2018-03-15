Boeing представил Трампу названный в честь него самолет

15 марта 2018 03:23 (UTC+04:00)

Корпорация Boeing в среду представила президенту США Дональду Трампу именной военный самолет F/A-18 Growler, сообщают корреспонденты пула Белого дома с места событий, передает РИА Новости.

"На авиастроительном заводе Boeing президенту в ангаре были представлены два новых реактивных истребителя. Первый был F/A-18, на котором красовалось: "Главнокомандующий Дональд Дж. Трамп", — сообщили корреспонденты, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома.

Boeing FA-18 Growler — палубный самолёт радиоэлектронной борьбы ВМС США, разработан Boeing на базе истребителя F/A-18F Super Hornet. Первый полёт совершил 15 августа 2006 года. Серийное производство самолёта началось в 2007 году.

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