США уничтожили двух боевиков "Аш-Шабаб" при авиаударе в Сомали

21 марта 2018 18:03 (UTC+04:00)

Военные США уничтожили в Сомали двух боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб", сообщило Африканское командование ВС США (AFRICOM).

"Вооруженные силы США в координации с федеральным правительством Сомали утром 19 марта нанесли авиаудар, ликвидировав двух террористов, ранив двух и уничтожив их автомобиль", — говорится в заявлении AFRICOM.

Сообщается, что удар был нанесен в районе населенного пункта Мубаарак в провинции Нижняя Шабелле.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

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