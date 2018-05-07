Глава AmCham объяснил, почему США отсрочили санкции против "Русала"

7 мая 2018 10:36 (UTC+04:00)

Перенос вступления в силу санкций в отношении "Русала" на более поздний срок – результат переговоров американских компаний с властями США, считает президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.

"Я думаю, скорее, это (перенос сроков) результаты разговоров с компаниями. В том числе делегация нашей палаты об этом говорила на многих уровнях в правительстве (США). Думаю также, что и отдельно компании обращались", — сказал Родзянко в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы были в Вашингтоне, где одна из компаний рассказывала о потенциальном ущербе для себя, который может быть довольно существенным. Она работает в России, и она говорила о тех контрактах, которые вынуждена будет прервать сейчас, а также в двух- и пятилетней перспективе. У одной только этой компании потери могут составить около миллиарда долларов", — сообщил глава Американской торговой палаты в РФ.

В то же время он отметил, что немецкий бизнес оценивал потери от санкций в отношении "Русала" в сумму от 8 до 10 миллиардов евро.

"Я встречался с людьми из Берлина и коллегами по бизнесу — все они говорят об этом. Уже видны признаки того, что давление бизнеса повлияло на власти: отсрочка вступления в силу ограничительных мер с мая до октября, заявление о "добрых людях", которые работают в компаниях Олега Дерипаски, и о том, что цель – это конкретный бизнесмен, а не эти люди, и упоминание министром финансов США письма с просьбой снять санкции с "Русала"… Раньше он таких заявлений никогда не делал!", — подчеркнул Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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