Помпео обсудил с Фриланд дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда

12 августа 2018 03:32 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с главой МИД Канады Христей Фриланд дипломатический конфликт между Оттавой и Эр-Риядом. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном по итогам телефонного разговора политиков.

МИД Канады 3 августа выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленно освободить. В ответ на это саудовский МИД заявил, что позиция Канады "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права".

Эр-Рияд отозвал своего посла для консультаций, объявил главу дипмиссии Канады персоной нон грата и заявил о приостановке новых торговых и финансовых операций с Канадой. Саудовское ведомство дало послу сутки на то, чтобы покинуть страну. Позднее Саудовская Аравия заявила о прекращении программ по оказанию медицинской помощи в Канаде, отмене совместных образовательных проектов и приостановила импорт канадского зерна.

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