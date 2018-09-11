Трамп получил письмо Ким Чен Ына и готовится назначить новую встречу

Президент США Дональд Трамп получил письмо северокорейского лидера Ким Чен Ына, готовится назначить вторую встречу, как передаёт РИА Новости заявила журналистам пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Это было очень теплое, позитивное письмо. Мы не будем обнародовать письмо полностью", — сказала Сандерс на брифинге. "Основной задачей письма было запросить и попробовать назначить еще одну встречу с президентом (США). Мы к этому готовы и уже находимся в процессе координации на этот счет", — сказала Сандерс.

По словам Сандерс, письмо является еще одним свидетельством прогресса на переговорах США и КНДР.

"Мы хотим, чтобы она (встреча) состоялась, уже ведется работа по ее организации", — заключила она.

Трамп и Ким Чен Ын встречались в Сингапуре в июне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.