Пентагон приостановил полеты F-35

11 октября 2018 20:06 (UTC+04:00)

Пентагон отдал распоряжение прекратить все полеты истребителей пятого поколения F-35, говорится в заявлении военного ведомства США, передает РИА Новости.

По мнению специалистов, в топливной системе истребителей может оказаться неисправность. В случае ее обнаружения дефектную деталь заменят. Также проверят все F-35, находящиеся на вооружении в США и других странах.

"Ожидается, что проверка завершится в срок от 24 до 48 часов", - уточнили в Пентагоне.

Это решение приняли после первого падения самолета F-35B Корпуса морской пехоты США, произошедшего 28 сентября в штате Южная Каролина. Пилот сумел благополучно катапультироваться.

Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II стала самой дорогостоящей в истории производства оружия, Штаты потратили на нее около полутора триллиона долларов. Разработчики превысили первоначально запланированные расходы на сотни миллиардов долларов, а истребитель ввели в строй на семь лет позже, чем предполагалось.

При этом СМИ неоднократно писали о многочисленных технических проблемах истребителя. Так, издание National Interest сообщало, что F-35 из-за конструктивных особенностей оказался уязвим для ударов молний, что вынудило Корпус морской пехоты США запросить переносные громоотводы для защиты этих самолетов, дислоцированных в Японии.

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