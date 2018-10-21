Трамп может до ноября объявить о решении снизить налоги для американцев со средним доходом

21 октября 2018 03:26 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность публикации инициативы о существенном снижении налогов для американцев со средним уровнем дохода до начала ноября. Такие слова глава государства произнес в субботу, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы с прессой, как передает ТАСС, вел телеканал Fox News.

"Мы рассматриваем возможность весьма большого снижения налогов для людей со средним уровнем дохода. И если мы это сделаем, это произойдет как раз до ноября", - отметил президент, подчеркнув, что предложение в данный момент "очень серьезно изучается" как возглавляемой им администрацией, так и республиканцами в Палате представителей Конгресса США.

Трамп подчеркнул, что сокращение налогов не коснется бизнес, а будет направлено только на американцев со средним уровнем дохода, "которые в этом нуждаются". Глава Белого дома пояснил, что о плане будет объявлено "в районе первого ноября, может быть, немного раньше".

В конце декабря прошлого года президент подписал закон о внесении целого ряда изменений в налоговый кодекс. Одним из основных положений крупнейшей за последние 30 лет реформы стало снижение налогов для бизнеса с 35% до 21%.

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