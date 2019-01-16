Лавров считает незаконными попытки Конгресса помешать Трампу проводить внешнюю политику

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал комментировать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, указав при этом на незаконность попыток американского Конгресса помешать главе Белого дома проводить внешнюю политику, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть такое понятие как культура дипломатии, культура переговоров, культура общения на межгосударственном уровне. И это предполагает соблюдение приличий и соблюдение тех норм, которые существуют в каждом из общающихся государств", - сказал глава МИД РФ на большой пресс-конференции, комментируя публикации в США о том, что Трамп якобы скрывал детали своих переговоров с Путиным.

Лавров отметил, что конституция США наделяет президента страны правом определять и проводить внешнюю политику. "То, что это право подвергается нападкам со стороны Конгресса, мы это знаем, об этом много пишут… Но это не делает эти нападки конституционными и не делает их менее незаконными. И я не буду комментировать те действия, которые предпринимает администрация в соответствии с полномочиями, которые есть у президента и у администрации", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он отметил, что ему "просто уже трудно комментировать то, что происходит в Соединенных Штатах вокруг обвинений президента Трампа в том, что он является российским агентом". "Я считаю, что это просто для американской прессы такое понижение стандартов журналистики, такое неблагодарное дело, что не могу поверить, что журналисты в Соединенных Штатах искренне, профессионально занимаются этими проблемами", - сказал Лавров.

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