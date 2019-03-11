Бюджетный запрос Госдепартамента на 2020 год составил $40 млрд

11 марта 2019 21:36 (UTC+04:00)

Администрация США планирует ассигновать на внешнеполитическую деятельность в 2020 финансовом году $40 млрд. Такие показатели заложены в проект бюджета Госдепартамента на будущий финансовый год, обнародованный в понедельник правительством США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бюджетный запрос на 2020 год предусматривает выделение $40 млрд", - говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео. "Каждый день наша команда работает над денуклеаризацией КНДР, соревнованием с Россией и Китаем, помощью народу Венесуэлы в борьбе с тиранией, помощью в предотвращении вспышек инфекционных заболеваний на границе страны", - утверждает он.

Проект бюджета предусматривает выделение $3,3 млрд на оказание военной помощи Израилю и $1,3 млрд экономической помощи Иордании. На борьбу с распространением ядерного оружия США планируют ассигновать $707 млн. "Эта статья расходов включает предотвращение получения оружия массового уничтожения Северной Кореей, Ираном и другими странами", - подчеркивается в документе.

Также говорится, что администрация США намерена заложить $500 млн в бюджет для оказания гуманитарной помощи Венесуэле, на реагирование на возможные кризисы и поддержку в переходе к демократии в этой стране. В документе не указывается, какие суммы администрация хочет выделить на каждый из этих пунктов, таким образом, сохраняется гибкость в расходовании средств.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

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