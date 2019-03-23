Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении американского лидера Дональда Трампа.

Президент подчеркнул, что США "будут сохранять бдительность в отношении ИГ" и бороться с терроризмом вместе со своими партнерами и союзниками.

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