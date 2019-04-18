Болтон: США на базе ОАГ хотят выстроить единое пространство в Западном полушарии

18 апреля 2019 06:39 (UTC+04:00)

США рассчитывают на основе Организации американских государств (ОАГ) превратить Западное полушарие в зону свободы, как ее понимают в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами. Трансляцию речи вел в прямом эфире телеканал Fox News.

"Соединенные Штаты опираются на поддержку коалиции позитивно настроенных государств Западного полушария, включая Бразилию, Колумбию, Аргентину, Перу, Багамы, Гайану и Сент-Лусию. Все они являются членами Организации американских государств. Мы с ними едины в защите демократии, суверенитета, безопасности и главенства закона в этом регионе", - пояснил Болтон.

"Администрация Обамы считала, что жесткий подход к режиму Кастро и ослабление отношений с партнерами в этом регионе и за его пределами мешают достичь прогресса в достижении мира, стабильности и сотрудничества в Западном полушарии. Как доказано, все оказалось совсем наоборот", - утверждал помощник президента США по национальной безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Bloomberg: министр энергетики США планирует покинуть свой пост
США 05:44
Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии
США 05:34
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США 00:25
США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в конце мая
США 00:03
В США нашли мертвой женщину, угрожавшую ранее школам
США 17 апреля 23:51
Трамп заявил, что ФБР 11 раз платило автору "компромата" на него
В мире 17 апреля 17:14
Лента новостей
В Лондоне появилась зона чистого воздуха
Европа 07:27
Еще одна международная финорганизация начнет кредитовать в нацвалюте Азербайджана (Эксклюзив)
Финансы 07:02
В Индии начался второй этап всеобщих парламентских выборов
Другие страны 07:01
На северо-востоке Китая из-за лесного пожара эвакуировали не менее 11 тыс. человек
Китай 06:11
Bloomberg: министр энергетики США планирует покинуть свой пост
США 05:44
Помпео и Шанахан встретятся с главами МИД и Минобороны Японии
США 05:34
Названы вызывающие рак кишечника продукты
В мире 05:03
В Бразилиа усилили меры безопасности накануне протестов
Другие страны 04:36
Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама
Европа 04:00