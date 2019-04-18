Болтон: США на базе ОАГ хотят выстроить единое пространство в Западном полушарии

США рассчитывают на основе Организации американских государств (ОАГ) превратить Западное полушарие в зону свободы, как ее понимают в Вашингтоне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами. Трансляцию речи вел в прямом эфире телеканал Fox News.

"Соединенные Штаты опираются на поддержку коалиции позитивно настроенных государств Западного полушария, включая Бразилию, Колумбию, Аргентину, Перу, Багамы, Гайану и Сент-Лусию. Все они являются членами Организации американских государств. Мы с ними едины в защите демократии, суверенитета, безопасности и главенства закона в этом регионе", - пояснил Болтон.

"Администрация Обамы считала, что жесткий подход к режиму Кастро и ослабление отношений с партнерами в этом регионе и за его пределами мешают достичь прогресса в достижении мира, стабильности и сотрудничества в Западном полушарии. Как доказано, все оказалось совсем наоборот", - утверждал помощник президента США по национальной безопасности.

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