Трамп: США готовы вести переговоры с Ираном, если к ним готовы и в Тегеране

27 мая 2019 08:00 (UTC+04:00)

США считают, что Иран хочет вести с ними переговоры, и если Тегеран выразит соответствующую готовность, Вашингтон положительно отреагирует на такое предложение. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи", - сказал он.

Трамп также заявил, что с интересом относится к идее Абэ в ближайшее время посетить Иран в целях смягчения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

"Лидеры Японии и Ирана, как мне известно, находятся в хороших отношениях",- сказал Трамп, подтвердив, что Абэ рассказал ему о готовящемся визите в Тегеран. "Посмотрим, что из этого получится", - добавил президент США.

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