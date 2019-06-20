В США сошел с рельсов поезд с оружием

20 июня 2019 00:07 (UTC+04:00)

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На показанных кадрах с места происшествия видно, что около десяти или более вагонов сошли с рельсов, часть опрокинулась, они сгрудились на железнодорожном полотне и по его сторонам. Над вагонами виден столб белого вещества невысокой интенсивности.

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