Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20

20 июня 2019 06:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно, чтобы было так. Они мощные страны, а мы очень мощная страна", - сказал он.

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