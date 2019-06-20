Трамп подтвердил встречу с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", - сказал Трамп в интервью Fox News.

"У нас будут хорошие отношения с Россией и Китаем, это очень важно, чтобы было так. Они мощные страны, а мы очень мощная страна", - сказал он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.