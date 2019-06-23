Министр финансов возглавит делегацию США на форуме в Бахрейне по Палестине

Министр финансов США Стивен Мнучин возглавит американскую делегацию, которая примет участие в организуемом Бахрейном совместно с США международном форуме по Палестине "Мир во имя процветания", запланированном на 25-26 июня в Манаме. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В делегацию, которая носит статус президентской, также войдут старший советник американского лидера Джаред Кушнер, cпецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Кушнер собирается официально представить на форуме опубликованную в субботу экономическую часть американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта, которая предусматривает инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд.

О согласии участвовать в международном форуме по Палестине в Манаме ранее заявили Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ и Саудовская Аравия. Бойкотируют проводимое США мероприятие Ирак и Ливан.

"Мир во имя процветания" пройдет в Манаме 25 и 26 июня. По имеющейся информации, США и Бахрейн организуют этот форум для обсуждения экономических аспектов готовящейся Вашингтоном "сделки века".

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