Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе

17 сентября 2019 07:49 (UTC+04:00)

Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в своей бывшей школе, в ее доме нашли автомат Калашникова, сообщает телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, 18-летняя Алексис Уилсон сообщила своим коллегам, что "собирается застрелить 400 человек ради забавы" и продемонстрировала видео того, как стреляет из недавно приобретенного оружия. Позднее сотрудники полиции обнаружили в доме девушки автомат Калашникова и шесть магазинов.

По заявлению шерифа, мать Уилсон знала о наличии у дочери оружия, однако не предала этому какого-либо значения, поскольку "Алексис всегда стреляла из оружия и раньше охотилась".

По данным издания New York Post, девушка была исключена из школы за инциденты с применением насилия.

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