Трамп подал иск к прокурору, потребовавшему раскрыть данные о его налоговых отчислениях

20 сентября 2019 01:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подал иск с требованием признать незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса, который ранее запросил предоставить налоговые декларации американского лидера. Об этом говорится в документах, поступивших в четверг в электронную базу суда Южного округа штата Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Газета The New York Times сообщила в понедельник, что Вэнс в конце августа направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization c 2011 года. Прокурор подчеркивал, что ему нужно ознакомиться с указанными материалами в связи с проводящимся им разбирательством. Оно касается роли, которую якобы мог играть Трамп в выплате денег за молчание женщинам, утверждавшим, что вступали в прошлом в интимную связь с ним. Mazars ранее готовила финансовую отчетность Трампа, членов его семьи, а также его бизнеса.

В поданном адвокатами Трампа иске утверждается, что требования Вэнса противоречат американской конституции. Истцы заостряют внимание на том, что законы США запрещают проводить в отношении действующего президента страны расследование по уголовному делу. В документе также подчеркивается, что неприемлемо проводить разбирательство, руководствуясь политическими мотивами и с целью создать помехи для работы главы государства.

В качестве ответчиков по делу указаны Вэнс и Mazars. Юристы Трампа просят суд запретить компании отвечать на запросы прокурора. Представители фирмы ранее заявляли, что она готова выполнить любые законные требования властей.

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