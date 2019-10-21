Спикер Палаты представителей Конгресса США посетила Афганистан

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации законодателей посетила Афганистан, где встретилась с президентом страны Ашрафом Гани. Во время краткого визита конгрессмены пересеклись с находившимся в Кабуле шефом Пентагона Марком Эспером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили с президентом Афганистана и другими официальными лицами вопросы безопасности, управления и экономического развития, - говорится в распространенном в воскресенье сообщении на странице Пелоси. - Мы выслушали доклады от командующего войсками США в Афганистане и руководства миссии НАТО "Решительная поддержка". Наша делегация также обменялась мнениями с находившимся с визитом в Афганистане министром обороны США Марком Эспером".

В субботу Пелоси в составе двухпартийной делегации посетила Иорданию.