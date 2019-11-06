Двое граждан Ирана признали в США в слежке за оппозиционной группировкой

6 ноября 2019 21:51 (UTC+04:00)

Граждане Ирана Ахмадреза Мохаммади-Дустдар и Маджид Горбани пошли в США на сделку с органами прокуратуры и признали ответственность за слежку за оппозиционной группировкой на американской территории. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства юстиции США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно изложенным ею данным, речь идет о группировке "Моджахеддин-э хальк" ("Организация моджахедов иранского народа"). Ее политическим крылом является Национальный совет сопротивления Ирана, находящийся в оппозиции нынешним властям в Тегеране.

Как утверждает Минюст США, 39-летний Мохаммади-Дустдар и 60-летний Горбани признали вину в сборе информации по поручению правительства Ирана об американских гражданах, являющихся членами "Моджахеддин-э хальк". Уточняется, что они осуществляли фото- и видеосъемку двух публичных мероприятий этой группировки, состоявшихся в сентябре 2017 года в Нью-Йорке и мае 2018 года в Вашингтоне. Мохаммади-Дустдар имеет двойное (американо-иранское) гражданство, Горбани является гражданином Ирана, постоянно проживающим в американском штате Калифорния.

Как ожидается, вынесение приговора первому состоится 17 декабря, второму - 15 января.

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