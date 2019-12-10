Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet

10 декабря 2019 11:22 (UTC+04:00)

Обладательница Нобелевской премии по химии американка Фрэнсис Арнольд вошла в совет директоров холдинга Alphabet, частью которого является компания Google. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад приветствовать Фрэнсис Арнольд в совете директоров Alphabet. Фрэнсис обладает богатым опытом научной деятельности и работы в таких сферах, как химия, инженерия, возобновляемая энергия и другие, а также - Нобелевской премией по химии. С нетерпением жду возможности с ней поработать!" - отметил Пичаи.

Арнольд разработала методику направленной эволюции ферментов, заставляющую клетку производить новые, ранее не существовавшие ферменты, на основе работы которых можно создать новые лекарства, виды экологически чистого биотоплива. В 2018 году она была удостоена Нобелевской премии по химии совместно с Джорджем Смитом и Грегом Уинтером.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Брин и Пейдж передали контроль над Alphabet гендиректору Google
США 4 декабря 03:47
В ЕС расследуют методы Google по сбору данных
Европа 1 декабря 04:14
Google ужесточила правила размещения политической рекламы
США 21 ноября 08:29
Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека, заявила Amnesty
В мире 21 ноября 05:36
Расследование в США против Google затронет бизнес Android
США 15 ноября 11:43
Лидер британских лейбористов пообещал сделать интернет бесплатным, если победит на выборах
Другие страны 15 ноября 10:57
Лента новостей
Ульви Мехтиев: До конца декабря ожидается открытие трёх центров ASAN
Бизнес 11:31
К 2040 году мировой спрос на энергоносители увеличится на 30% - Гэри Коунс
Энергетика 11:24
Бакинской высшей школе нефти будет передано лицензионное программное обеспечение JewelSuite ™
Энергетика 11:23
В судах Азербайджана назначены специальные судьи, работающие со СМИ
Общество 11:20
Baker Hughes и НИПИ «Нефтегаз» SOCAR подписали производственное соглашение о локализации производства нефтепромысловых химикатов
Энергетика 11:16
Baker Hughes и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании
Энергетика 11:13
Парламент Болгарии ратифицировал кредитное соглашение по IGB
Энергетика 11:09
"Узбекинвест" стал первой узбекской компанией, получившей рейтинг BА-3 от Moody's
Бизнес 11:08
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:00