Лауреат Нобелевской премии по химии вошла в совет директоров Alphabet

Обладательница Нобелевской премии по химии американка Фрэнсис Арнольд вошла в совет директоров холдинга Alphabet, частью которого является компания Google. Об этом во вторник сообщил генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад приветствовать Фрэнсис Арнольд в совете директоров Alphabet. Фрэнсис обладает богатым опытом научной деятельности и работы в таких сферах, как химия, инженерия, возобновляемая энергия и другие, а также - Нобелевской премией по химии. С нетерпением жду возможности с ней поработать!" - отметил Пичаи.

Арнольд разработала методику направленной эволюции ферментов, заставляющую клетку производить новые, ранее не существовавшие ферменты, на основе работы которых можно создать новые лекарства, виды экологически чистого биотоплива. В 2018 году она была удостоена Нобелевской премии по химии совместно с Джорджем Смитом и Грегом Уинтером.

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