США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования

12 декабря 2019 23:50 (UTC+04:00)

Вооруженные силы США провели в четверг испытание баллистической ракеты наземного базирования. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны [США] провело 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья, летное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Мы в настоящее время изучаем результаты испытания", - сказал Карвер.

Ранее предполагалось, что США могут осуществить в четверг на базе Ванденберг испытание баллистической ракеты средней дальности. России и США до недавних пор запрещалось заниматься разработкой таких вооружений в соответствии с двусторонним Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Однако это соглашение утратило силу 2 августа в связи с выходом из него Соединенных Штатов.

На просьбу уточнить, идет ли речь об этом ожидавшемся испытании ракеты средней дальности, Карвер ответил: "Вскоре у нас должно появиться больше информации для всех". От дальнейших комментариев сотрудник пресс-службы американского военного ведомства отказался.

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